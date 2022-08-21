В Подмосковье взорвали джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрыв в ее автомобиле произошёл на Можайском шоссе, в районе посёлка Большие Вязёмы. По предварительным данным, девушка находилась в машине и погибла на месте.

Кроме того, российские телеграмм-каналы пишут, что на взорванной машине Дарьи Дугиной должен был ехать ее отец - Александр Дугин. Но он по итогу сел в другую машину.

Также сообщается, что тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело. Однако предварительно установлено, что это женщина.

Отметим, Дарья Дугина родилась в 1992 году. Была музыкантом, а также политическим обозревателем "Международного евразийского движения". В начале июля Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о внесении в Дугиной в санкционные списки в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Подмосковье нашли мертвым экс-главу "Росвооружения" Алексея Огарёва. Это случилось в июне.

Кроме того, в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл".

До этого в апреле бывший топ-менеджер газовой компании "Новатэк" и его семья были найдены мертвыми в Испании при загадочных обстоятельствах.

А перед этим в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи. По официальной версии, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.