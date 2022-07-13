Разведка Великобритании прогнозирует рост покушений на оккупированной территории. Там заявляют, что "антироссийские настроения в оккупированной части Украины приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников".

Свежий отчет разведки обнародован в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

Соответственно, "преследования официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед россиянами".

Напомним, в понедельник появилось сообщение, что "Глава администрации" Великого Бурлука Евгений Юнаков в Харьковской области, перешедший на сторону РФ, погиб из-за подрыва машины.

Также сообщалось, что в Херсоне убили сотрудника "Херсонской администрации" Дмитрия Савлученко.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.