В оккупированном Мелитополе совершено покушение на назначенного россиянами "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту.

Об этом со ссылкой на оккупационные "власти" пишут российские СМИ.

Сигута, как утверждается, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Каховке было совершено покушение на "чиновницу" оккупантов.

Также мы писали, что в Херсоне сообщалось о покушении на местного чиновника-коллаборанта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.