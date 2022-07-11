В понедельник, 11 июля, в Украине идет уже 138-й день войны с Россией.

На донбасском участке фронта последние несколько дней была "оперативная пауза" - российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. Но это не значит, что бои на линии фронта прекратились.

Военные РФ продолжают наступать на территорию в районе Славянска, Бахмута, под Изюмом.

Вчера взрывы прогремели на неподконтрольной территории - в Алчевске, Шахтерске, Торезе, Харцызске и Донецке. В городе Часов Яр на подконтрольной части Донецкой области после удара "Ураганами" обрушился многоэтажный дом, где под завалами оказались более 30 человек.

Подробнее об этом, а также о ситуации с вооружением - читайте в итогах за 10 июля.

Ниже хроника сегодняшних новостей. материал обновляется.

11 июля

09:42 В оккупированном Мелитополе совершено покушение на "главу администрации Мелитопольского района" Андрея Сигуту.

Об этом заявили оккупационные власти. Сигута, как утверждается, не пострадал.

09:33 Удары по Часовому Яру могут быть частью попыток "отрезать" Бахмут с запада, сообщают в Американском институте изучения войны.

Там сообщают, что Россия усилила артиллерийские и ракетные обстрелы на запад от Бахмута.

"Российские силы нанесли ракетный удар по жилому массиву Часов Яр. Ранее 9 июля российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Часовом Яру, что позволяет предположить, что они нацелены на транспортную инфраструктуру вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также обстреляли Курдюмовку и Шумы, расположенные в 25 км к юго-западу от Бахмута вблизи важных дорог, ведущих в город.

"Российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения на запад и юг", - сообщают в институте.

09:13 Число погибших из-за удара по Часовому Яру в Донецкой области возросла до 18 человек.

Спасти удалось шестерых. Еще 22 человека, в том числе и ребенок, под завалами, сообщили в ГСЧС.

Спасатели разобрали уже 137 тонн руин.

Напомним, по Часовому Яру вчера ударили "Искандерами", 2 ракеты поразили жилую пятиэтажку, куда попали еще две - неизвестно.

09:10 Британская разведка сообщает, что 10 июля в северном секторе Донбасса продолжались российские артобстрелы, однако, вероятно, без крупных территориальных достижений.

Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российские

оборонительные рубежи на северо-востоке Херсонщины, также, вероятно, без территориального прироста.

Разведка пишет, что одной из самых разрушительных проблем минобороны РФ является отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях.

Ссылаясь на "русскоязычное информационное агентство, базирующееся в дальневосточном районе озера Байкал" разведка упоминает видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются к местному политику с просьбой вернуть их мужей домой со службы в Украине.

Одна из женщин говорит, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", потому что они несут боевое дежурство с 24 февраля.

08:49 Из-за того, что украинский конфликт затягивается, цены на газ в Европе будут расти до 2024 года. Такой прогноз дает агентство Bloomberg.

Если сперва предполагалось, что война продлится около двух месяцев, и газ не успеет слишком сильно подорожать, то теперь ситуация меняется.

2023 год будет очень тяжелым для Европы по ценам на газ. И скорее всего эти проблемы перейдут и в 2024 год, пишет на страницах издания эксперт по энергетике Хавьер Блас.

08:40 В мае объем денежных переводов из-за рубежа в Украину превысил довоенный уровень. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные НБУ.

Судя по графику, в мае поступления превысили показатели января и февраля 2022 года. При этом они все равно существенно ниже того, что было осенью.

"Связывают с активным трудоустройством украинских переселенцев за границей", - написал Железняк.

Впрочем, это связано также с сезонностью: весной и летом для украинцев больше работы в сельхозсекторе Евросоюза, чем зимой.

08:20 Количество жертв обстрела многоэтажки в Часов Яре Донецкой области выросло до 17-ти.

Ночью из-под завалов достали ещё два мертвых тела, сообщает ГосЧС.

08:13 Видео из села Ивановка на севере Херсонской области, которое заняли ВСУ.

Командир сообщает, что когда заходили в село, россиян в нем уже не было, кроме одного "двухсотого".

При этом видно много подбитой российской техники - то есть село, судя по всему, накрывали артиллерией.

Местные жители из Ивановки в основном эвакуировались.

08:12 Надпись на въезде в оккупированный Северодонецк перекрасили - из цветов украинского флага в цвета российского.

08:11 Как и ожидалось, "Большая двадцатка" повела себя в отношении украино-российской войны иначе, нежели "Большая семерка".

Представитель Евросоюза Жозепп Боррель разочарован тем, что большинство участников G20 отказались "назвать агрессора" в ситуации вокруг Украины.

"Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда начинается конкретика", - написал Боррель.

"Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", - констатировал он.

"Когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого. Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией", — описал Боррель позицию в G20.

По его словам, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы.

08:07 Сегодня ночью по Харькову был удар тремя ракетами.

Одна частично разрушила 6-этажный дом в Основянском районе (на фото), вторая попала в складское помещение там же.

Третий снаряд попал в здание школы в Слободском районе, сообщает ГосЧС.

Погибших нет, из дома эвакуировали 86-летнюю женщину.

08:06 В оккупированный Мелитополь прибыл российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Он заявил, что основным языком обучения с 1 сентября будет русский.

При этом украинский язык на захваченных территориях "запрещать никто не будет". Дети продолжат изучать его в школах "на достаточном уровне".

Каким будет этот уровень - пока неизвестно: "есть соответствующее количество часов", добавил Кравцов.

Подробнее о начале учебного года на оккупированных территориях юга Украины мы рассказывали здесь.

08:05 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Под Славянском был новый штурм в районе Краснополья. Идут обстрелы населенных пунктов к северу от города.

2. Есть признаки подготовки вражеского наступления на Бахмутском и Краматорском направлениях.

3. Новая неудачная попытка штурма Марьинки к западу от Донецка.

В остальном - идут обстрелы.

08:00 В Харькове ночным ударом ракеты частично разрушен шестиэтажный дом в центральной части города.

Из-под завалов достали пенсионерку, остальные детали уточняются.

Судя по видео, уничтожен целый подъезд.