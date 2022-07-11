Генштаб ВСУ опубликовал видеоролик под названием "Остров Змеиный: история освобождения".

Ролик размещен на странице Генштаба в Фейсбуке, в нем показаны кадры уничтожения крейсера "Москва" и буксира "Спасатель Василий Бех", а также удара по плавучей буровой установке "Таврида".

Видео сопровождается рассказом об операции, которая продолжалась более двух месяцев.

"К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

У операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техники, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено 4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", новый современный буксир "Спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот.

Тем не менее, по разведданным, на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 4 ЗГРК "Панцирь-С1", 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов, тщательно замаскированных сеткой.

После потопления "Москвы" своей противовоздушной обороной, обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, оккупанты решили создать себе из острова, так сказать, стационарный крейсер. Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.

Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении…

Враг оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены. Всего подтверждено уничтожение:

3 ЗГРК "Панцирь-С1",

1 ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему,

1 РЛС "Мыс",

1 РСЗО "Торнадо-Г"

1 РСЗО "Град"

1 система РЭБ,

1 маломерный катер,

2 ББМ

8 единиц автотехники,

1 склад боеприпасов".

Ранее "Страна" подробно разбирала, россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.

Также мы публиковали видео с водружением украинского флага на острове Змеиный после бегства россиян.