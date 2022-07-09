После освобождения острова Змеиный от российских войск стал возможен проход судов, перевозящих агропродукцию, по каналу Дунай - Черное море через устье Быстрое.

Об этом сообщает в Facebook в субботу, 9 июля, Администрация морских портов Украины.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.

В Администрации морских портов добавили, что два барже-буксирных состава компании "Краншип" уже перешли из рейда Сулины в порт Килия через устье Быстрое.

Ранее мы писали, что Украина хочет увеличить пропускную способность Сулинского канала, чтобы увеличить экспорт зерна по реке Дунай. Для этого там сейчас проводится восстановление и расширение портов.

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