Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на результативность переговоров по зерновому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что переговоры могут начаться в течение семи-десяти дней.

По словам Эрдогана, в дискуссии также хочет принять участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"В течение недели - десяти дней мы планируем переговоры как с господином Путиным, так и с Зеленским по решению вопроса. К этому процессу намерен подключиться и господин Гуттереш. Надеемся получить результат", - заявил Эрдоган.

О том, что Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ними вывоз украинского зерна по Черному морю, стало известно еще 1 июля.

Тогда в Офисе президента на заявления Турции о подготовке переговоров с Россией и Украиной по вывозу зерна сказали, что это "пока предварительные только разговоры".

Однако сейчас переговоры по разблокированию морских портов для вывоза украинского зерна уже проходят в двустороннем формате Украина-Турция.