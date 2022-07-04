Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и ООН, наши представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из наших портов зерна. Очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем. Поэтому (нужна - Ред.) безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить к нам для погрузки той или иной пищевой продукции. Именно об этом сейчас идет речь в Турции", - сказал он на брифинге после встречи с Андерссон.

Ранее сообщалось, что Анкара ждет ответа от Москвы по поводу переговоров в Стамбуле о вывозе зерна из Украины.

Накануне в Турции задержали грузовое судно под флагом России, перевозившее украинское зерно.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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