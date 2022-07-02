Совет безопасности ООН может ратифицировать договоренность об экспорте зерна из Украины и из России, а также удобрений из РФ, если соответствующая сделка будет достигнута.

Такое заявление сделал на брифинге представитель Бразилии при ООН Роналду Кошта Фильо, который в июле председательствует в Совбезе.

По словам Фильо, заседание по теме продовольственной безопасности состоится в июле, но точная дата пока неизвестна.

Ранее "Страна" писала, что за время войны Россия вывезла из Украины зерна на четверть миллиарда долларов.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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