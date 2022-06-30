Анализируем 127-й день войны.

Ситуация на фронте 30 июня

В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ . Информация оттуда поступает противоречивая - Украина говорит, что обороняет завод, в "ЛНР" и российские медиа пишут, что предприятие полностью захвачено и публикуют видео рядом с ним.

Генштаб ВСУ вечером признал, что россияне частично добились успеха и контролируют предприятие на северо-западе и юго-востоке.

Завод находится на южных подступах к Лисичанску в селе Верхнекаменка. Через него же идет трасса на Бахмут. Генштаб утром сообщал, что противник пытается к взять под контроль трассу на Бахмут, россияне же утверждают, что уже взяли.

От Верхнекаменки россияне продвинулись до Тополевки и Малорязанцево в сторону Лисичанска и простреливает дорогу из Тополевки в Лисичанск.

С юго-восточной стороны идут огневые атаки на район Донсоды, сообщил губернатор Гайдай.

С российской стороны сообщают, что с южной стороны уже вошли в Лисичанск и находятся в районе улиц Героев Сталинграда и Октябрьской. Также идут заявления, что противник к северу от Лисичанска вошел в Приволье (к западу от Рубежного и севернее Новодружеска), осуществив форсирование Северского Донца.

С украинской стороны эта информация не подтверждена. В то же время все больше свидетельств, что подразделения ВСУ покидают Лисичанск. Об этом уже пишет западная пресса и отдельные военные в соцсетях. Хотя официально это не подтверждается и пока точно неизвестно - это отступление или ротация.

Арестович вчера заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг Лисичанска "колечко поджимается".

"Но должен заметить, что у нашего командования есть замысел, и оно храбро его реализовывает... Если наше командование допустит окружение, слов у меня уже не будет", - добавил Арестович.

Отметим, что сейчас единственная дорога, которая связывает Лисичанск с "большой землей" и около которой непосредственно не идут бои (хоть она также простреливается) - это северная дорога от Северска к югу от Донца. Если россияне смогут ее перерезать - это и будет означать блокаду города.

Второе активное направление - к югу от Бахмута в районе Светлодарска.

Там идут бои за контроль над трассой Е40, которая соединяет захваченный Светлодарск с подконтрольным Бахмутом. На вчера было известно, что противник перерезал ее в двух местах, но сегодня Генштаб сообщил, что из одной локации россияне отступили. А именно - под Клиновым.

Американский Институт изучения войны считает, что идет подготовка к российскому наступлению на Бахмут. К городу сейчас подходят с востока, атакуя Покровское, и с юга (то же Клиновое в 8 километрах от города).

В остальном на востоке Украины были главным образом обстрелы.

На юге было два события. Во-первых, ВСУ сообщили об освобождении села Потемкино Херсонской области.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБР провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра", - сообщает на странице в Facebook ВСУ.

Отметим, что уже несколько дней подряд шли заявления с украинской стороны, что Потемкино россияне пытаются отбить. То есть оно не сейчас перешло под контроль, а, видимо, раньше.

Во-вторых - уход российских войск с острова Змеиный в Черном море. Как это произошло и почему - мы детально разобрались здесь.

На северных границах Украины боев нет, но есть по-прежнему тревожные ожидания насчет Беларуси.

Там в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы. Особенно в приграничных с Украиной регионах. В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку, сообщает белорусское издание "Зеркало".

Повестки получают все: мужчины и женщины; те, кто работает, и те, кто сейчас находится в отпуске за свой счет. Сообщается, что они приходили даже тем, кто не годен к военной службе.

В военкоматах белорусам поясняют, что это "проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты". И говорят, что никакой мобилизации в стране нет. В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.

Причиной таких проверок называют мобилизационные учения, которые Беларусь проводит с 22 июня по 1 июля в Гомельской области.

В Украине же все чаще говорят об угрозе вступление в войну Беларуси на стороне России. Насколько оправданны такие опасения - "Страна" уже разбиралась.

Обмен пленными. Почему вернули "азовцев"?

Сегодня продолжилось обсуждение темы крупнейшего обмена пленными.

В России по этому поводу поднялись споры - в свете того, что Украине вернули более 40 "азовцев", которых ранее отдавать не собирались. Против этого выступали депутаты Госдумы, глава Следкома Бастрыкин и "глава ДНР" Пушилин, который даже собирался проводить над защитниками "Азовстали" "трибунал".

Как бы в ответ на эти возмущения минобороны РФ сделало заявление. По его данным, вчерашний обмен был инициирован по прямому указанию Путина. А большая часть тех, кто вернулся в рамках обмена в Россию - представители "ЛДНР".

То есть, раз приказ отдал Путин, то все вопросы, по замыслу министерства, должны были исчезнуть. Минобороны РФ утверждает, что всего в плену находятся 6 тысяч военнослужащих Украины.

На возмущение по поводу обмена отреагировал и спикер Госдумы Володин, заявив, что обменяли только тяжелораненых "азовцев".

О том же заявил и Пушилин.

"Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй, и о преступлениях которых нет свидетельств", - сказал "глава ДНР".

Это подтверждается и с украинской стороны. Почти все "азовцы", которые вернулись в Украину в результате вчерашнего обмена, лишились рук или ног. Об этом сообщили родственники пленного и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.

"Почти все, 99%, без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы", - сказала его сестра Татьяна Харко в комментарии "Суспильному".

Но "зрада" в России по поводу "азовцев" вряд ли утихнет.

Отметим, что ситуация с ними действительно странная. Формально россияне их могли бы и не обменивать, с учетом того, что есть много пленных и из других украинских подразделений. Однако то, что военнопленных из "Азова" также отправляют на обмен (несмотря на поднимающиеся по этому поводу скандалы), указывает, что, вероятно, некие негласные договоренности между украинской и российской стороной на их счет имеются.

Хотя это и не гарантирует, что всех "азовцев" вернут в Украину, учитывая негативный фон, который каждый раз сопровождает подобные обмены и на который уже вынуждены реагировать российские власти.

Обещают много оружия

После саммита НАТО представители отдельных стран Запада начали требовать усилить военную помощь Киеву.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нужно направить Украине больше оружия, иначе украинские войска проиграют России.

"Если мы этого не сделаем (не поставим оружие - Ред.), то есть риск, что Украина не сможет победить, и это будет очень проблематично, в том числе и для всех нас. Очень важно, чтобы каждая страна в Европе и в НАТО сейчас поставляла тяжелое вооружение, которое она может поставить Украине", - сказал Рютте в комментарии Sky News.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что полное вытеснение российских войск из Украины является "реалистичным", нужно только усилить поставки летальных вооружений.

Американский аналитический центр Atlantic Council выпустил тревожную статью о перспективах Украины победить Россию - если ей не дадут еще оружия.

Она называется "Страх конфронтации с Путиным приведет к победе России в Украине".

Эксперты пишут, что объемы тяжелого наступательного вооружения, поставляемые Западом Украине, "номинальные" и "условные". По этой причине Украина "лишена возможности проводить настоящие наступательные операции или даже успешно защищать свою территорию".

При этом Atlantic Council признает, что российская армия начала исправлять свои первоначальные ошибки, "демонстрируя способность к обучению и адаптации".

"Отказывая Украине в том, что ей нужно для победы, Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров, давая Путину территориальные достижения, необходимые ему для победы. Вот как это рискует закончиться", - пишет организация.

Как бы отвечая на эти претензии, президент США Байден сегодня сделал заявление на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Он заявил, что более 50 стран дали Украине обещания поставить много новых вооружений.

По словам Байдена, в новый пакет военной помощи войдут:

- 140 000 противотанковых систем

- более 600 танков

- около 500 артиллерийских систем

- более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов

Кроме того, Украине будут поставлены дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, противокорабельные комплексы и системы ПВО.

Непонятно, в какие сроки это оружие будет поставлено. Однако мы имеем крайне внушительный арсенал наступательных вооружений, где не хватает лишь самолетов. В зависимости от сроков (и от того, исполнят ли 50 стран свои обещания), Украина может получить те количества танков и артиллерии, которые, как ранее заявляли представители украинской власти, позволят надеяться на контрнаступление.

Важный момент именно с количеством стран, которые, по словам Байдена, согласились помочь. Уже давно было понятно, что ключевые страны НАТО не в состоянии в сжатые сроки вооружить украинскую армию сотнями пушек, танков, РСЗО.

Во-первых, это было бы чревато эскалацией с Россией. Во-вторых, пришлось бы разоружить свои армии. А произвести новое оружие в необходимых объемах - это вопрос многих месяцев.

Видимо, поэтому был избран другой путь. Если помогать Украине будет не 5-6 стран, а 50, то собрать 500-600 танков или орудий будет куда проще. Отдать 5-10 танков для большинства армий - задача вполне подъемная.

Правда, вопрос, что это за страны и действительно ли они на это согласны. Здесь будем ждать более детальных разъяснений от Америки.

Также наличие 50 стран-доноров позволяет снизить риски глобальной ядерной конфронтации из-за Украины - "переведя стрелки" на множество стран вне Альянса. В НАТО сейчас де-юре 30 государств.

Судя по множеству комментариев, тема прямой войны с РФ Альянс очень сильно беспокоит. Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стоит задача не допустить прямого конфликта с Россией на фоне войны в Украине.

"Если это станет полномасштабной войной между Россией и НАТО, тогда мы увидим страдания, ущерб, смерть и разрушения в масштабах, которые намного хуже, чем то, что мы видим сегодня в Украине", - цитирует Столтенберга The Guardian.

В унисон с ним президент Франции Макрон заявил, что французское оружие, которое поставляется Украине, не должно использоваться для ударов по территории России.

Тем более, что Россия и ее союзники не устают напоминать, что готовятся на случай глобальной войны с Западом. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия.

"Мы должны быть готовы. Был 41-й год, когда мы верили…. Поэтому мы верим, но мы должны порох держать сухим. По всем направлениям", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Впрочем, прогнозы, которые озвучивают, к примеру, американские разведчики относительно Украины, не содержат "ядерных" сценариев. Да и особых надежд на полное изгнание россиян из Украины там тоже нет - несмотря на западную военную помощь.

Вот три основных сценария по Украине, которые вчера озвучила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс:

1. Конфликт, в котором российские силы добиваются лишь постепенных успехов, но не прорыва к цели Путина (американская разведка считает этот сценарий наиболее вероятным).

2. Крупный прорыв России.

3. Успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов вблизи Херсона и в других районах на юге Украины.

"Короче говоря, картина остается довольно мрачной", - подытожила Хейнс, имея в виду, что ни один из сценариев не предусматривает освобождение всех захваченных после 24 февраля районов.

Это в целом общий рефрен западных комментариев последнего времени - с одной стороны обещания поставок оружия, с другой стороны прогнозы, что серьезных успехов по отвоеванию своих территорий Украина может и не добиться.

На этом фоне и рождаются предположения, как в цитированной выше статье Atlantic Council, что Запад, не торопясь наращивать поставки оружия, тем самым подталкивает Киев к компромиссному миру с Россией (хоть прямо это не говорит).

Впрочем, не все столь пессимистичны. Борис Джонсон, например, заявил, что у Зеленского есть некий "реалистичный план", который может "изменить ход войны уже в этом году".