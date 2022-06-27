В июне, а особенно в последние несколько дней, в Украине снова заговорили об угрозе атаки со стороны Беларуси. В том числе открытого вступления Минска в войну на стороне России.

О том, что Беларусь может вступить в войну против Украины, вчера заявил и президент Владимир Зеленский.

"Страна" разбиралась, почему снова всплывает эта тема и какова вероятность того, что Лукашенко действительно вступит в войну на стороне Путина.

Российское небо Беларуси

Итак, вчера Зеленский актуализировал тему вероятного нападения на Украину со стороны Беларуси.

"Отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы", - заявил Зеленский.

И далее дал понять, что если это случится, Украина даст военный ответ.

"Украина будет защищаться от ударов с любых направлений и из любого оружия. Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", - сказал Зеленский.

Он затронул эту тему в связи с обстрелами украинской территории на минувших выходных. Удары наносились по Житомирской и Ровенской областям, граничащим с Беларусью. А также по Черниговской, которая имеет общую границу и белорусами, и с россиянами.

В Минобороны официально заявили, что по Украине отстрелялись российские стратегические бомбардировщики, которые вошли для этого в воздушное пространство Беларуси. Наглядно это изобразила газета The New York Times. Судя по ней, самолеты взлетели с российского аэродрома Шайковка и пустили ракеты через территорию Беларуси.

Командование Воздушных сил Украины заявляет, что Ту-22М3 залетали непосредственно в пространство Беларуси для стрельбы. Также утверждается, что с ее территории были пуски "Искандеров" по Украине (оперативно-тактический комплекс, пришел в России на смену "Точке-У").

Ни в Минске, ни в Москве не подтверждали этих обвинений. Впрочем, их никто не отрицал и не опровергал. А учитывая, что американцы делятся с Украиной данными разведки в режиме реального времени, то информация о стрельбе с воздушного пространства Беларуси вполне может быть достоверной.

Не обстрелами едиными

Впрочем, тему белорусского участия в операциях против Украины начали обсуждать раньше этих обстрелов. В июне соседняя страна запустила целый ряд военных учений, в том числе в приграничных с Украиной областях. На них отрабатывалась мобилизация резервистов, работа диверсионно-разведывательных групп, проводились сборы местного аналога территориальной обороны.

16 июня стало известно, что Зеленский созвал специальное заседание СНБО по белорусскому вопросу и поручил начать проверку сил в четырех приграничных областях - Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской. Это было связано как раз с теми самыми учениями, в которых принимала участие и Россия.

Но теперь, если информация о предоставлении неба для российских ударов подтвердится, это может означать повышение градуса участия Беларуси в конфликте. Точнее - возвращение его к уровню марта-апреля, когда с территории РБ входили в Украину российские войска и летели ракеты.

Это возвращение совпало по времени с поездкой Александра Лукашенко в Петербург, где он провел несколько встреч с российским президентом. Речь шла главным образом о военном сотрудничестве, хотя Украина в этом контексте практически не упоминалась (по крайней мере, на открытой части этих встреч). Основной темой встреч стала ситуация в Калининграде.

Тем не менее в последние дни украинский Генштаб также стал фиксировать больше совместных усилий Минска и Москвы: в сегодняшней сводке, например, говорится, что из Беларуси в Белгородскую область прибыло 20 вагонов с боеприпасами.

Но это, повторимся, пока слова украинской стороны, Россия и Беларусь усиления военной активности против Украины не подтверждают. Со стороны об этом говорят белорусские оппозиционные телеграм-каналы, которые регулярно пишут о маневрах российской авиации в белорусском небе и пусках ракет.

В то же время, начиная со второй половины июня, в Сети стали усиленно расходиться слухи, что решение о нападении на Украину Лукашенко уже принял.

Эти слухи появились после заявлений самого белорусского руководителя, который предупредил, что "ударит по Киеву" в случае нападения со стороны Украины. И дал понять, что Беларусь вступит в войну, если в нее вмешается Польша и войдет на территорию Западной Украины.

"Они (Запад - Ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель — они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг".

Вступит ли в Беларусь в войну?

С одной стороны в Украине поддерживают риторику, что у Беларуси ни желания, ни сил атаковать Украину открыто нет. А военные маневры белорусов призваны отвлечь ВСУ от Донбасса и юга Украины, где они противостоят российской армии.

Сразу после упомянутого выше СНБО по белорусскому вопросу секретарь Алексей Данилов заявил, что у Минска нет сил для атаки.

"Мы на сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка пристально следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси.

Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы предпринять такое контрнаступление (вероятно, имелось в виду наступление - Ред.), которое состоялось 24 февраля", – сказал Данилов.

Помощник главы МВД Виктор Андрусив перечислил аргументы, почему, по его мнению, вторжение Беларуси в Украину маловероятно:

1. Армия Беларуси - "маленькая и слабенькая". По его словам, это - 50 тысяч солдат, из которых могут воевать 5-7 тысяч.

2. Лукашенко не хочет воевать и прилагает усилия, чтобы этого не делать.

3. Гибель белорусских солдат на войне вызовет протесты и может угрожать режиму Лукашенко, а Путину придется тратить силы на стабилизацию ситуации в Беларуси.

По мнению Андрусива слухи о подготовке нападения Беларуси на Украину распускаются с целью оттянуть силы ВСУ на охрану границы с Беларусью.

Эти слухи одновременно с Андрусивым прокомментировали советники Ермака Михаил Подоляк и Алексей Арестович. Они записали видео, где заявили, что бояться нападения не стоит.

Советник главы МВД Вадим Денисенко говорит, что, по состоянию на сейчас, "в Беларуси не создан «ударный кулак», который позволил бы им начать двигаться в сторону Украины. Как и раньше, самая большая угроза сейчас - создание ДРГ. За этим нужно следить, что они будут делать и как, будут ли накапливаться войска. Но сейчас со стороны Беларуси ударного кулака не создано. Пока что у границы с Украиной находится относительно небольшое количество белорусских солдат - всего 4 тысячи. С этим невозможно начинать наступление».

По словам Денисенко, на угрозу вероятного вторжения войск Беларуси в Украину влияют два прямо противоположных процесса.

"С одной стороны, Путину без открытия второго, белорусского фронта, очень сложно что-либо сделать на Донбассе. С другой стороны, 70% белорусов не хотят участвовать в войне. Так что Лукашенко тут очень скован. Сможет ли Путин найти аргументы для Лукашенко, пока сказать сложно", - говорит советник главы МВД.

С другой стороны - одновременно представители украинской власти делают и более тревожные заявления.

Самое последнее - уже цитированное обращение Зеленского к белорусам. Также сразу после "успокоительного" видео Арестовича и Подоляка выступил представитель Минобороны Александр Мотузяник и заявил, что у границ Украины - 4 тысячи белорусский военных, и Россия может быстро добавить к ним свои войска, чтобы перейти в новое наступление.

У белорусских оппозиционеров тоже звучат тревожные нотки. Они не согласны с оценкой вооруженных сил Минска, которые даются украинской стороной. Не 5-7 тысяч, а 12-15 тысяч боеспособных солдат способна выставить Беларусь, уверен Сергей Бульба, командир организации "Белый легион".

В эфире телеканала "Эспрессо" он заявил, Лукашенко может задействовать против Украины три бригады Сил специальных операций, которые постоянно проводят обучение с россиянами. Численность этих войск в Белоруссии составляет более 9 тысяч человек. Кроме того Лукашенко может привлечь к операции 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду.

Эта двойственность заявлений может говорить о том, что ни у кого нет четкого понимания, как именно может поступить Беларусь.

Пока самым вероятным видится сценарий, описанный Андрусивым: о маневрах ради создания "эффекта угрозы" и отвлечения украинских сил на приграничные регионы далеко от Донбасса. По крайней мере на данном этапе войны.

В то же время очевидно, к вероятному конфликту готовится и сама Беларусь. Резко возросшая плотность учений и оборонных реформ тому доказательство.

Сложно сказать, вступит ли Беларусь в войну в ближайшее время. Но можно обоснованно предположить, что самому Лукашенко вряд ли хочется это делать. Тем более, что он уже видел, с каким трудом более мощная российская армия преодолевает сопротивление ВСУ.

В случае вероятной атаки, нападать белорусам придется по сложной лесистой местности, где оборона получает серьезные преимущества перед наступлением. Что мы уже наблюдали на примере российской армии, атаковавшей Киевскую и Черниговскую области. И в нынешней ситуации, когда фронт по большей части стабилен, а РФ постепенно наступает только на Донбассе, удерживая остальные рубежи, открытая атака со стороны Беларуси маловероятна.

Но такая вероятность возрастает, если ситуация резко изменится. Например, в конфликте примет участие какая-то другая страна (например, Польша), или российские войска решат снова наступать на Киев. Либо же в случае если ситуация для ВСУ в целом на фронте резко ухудшится и армия РФ начнут массированное продвижение. Есть и еще один вариант - в случае украинских ударов по военным объектам в Беларуси, с которых ведутся обстрелы украинской территории (хотя, судя по заявления Киева, который явно не хочет открытия "второго фронта", таких ударов пока не планируется).

То есть, при радикальном изменении ситуации, может поменяться и позиция Минска.