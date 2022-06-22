Назревает очень серьезный конфликт между Литвой и Россией, который может иметь масштабные последствия.

В понедельник Литва заявила о прекращении железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область - регион РФ на берегу Балтийского моря, который граничит с Польшей и Литвой, не имея границы ни с Россией, ни с Беларусью.

Снабжение Калининградской области по суше полностью зависит от транзита через Литву. И теперь по многим позициям он будет запрещен.

Калининградский губернатор заявил, что он коснется почти половины грузов, которые доставляются в регион транзитом. В том числе нефти и нефтепродуктов, угля, металлов и строительных материалов.

В России возмутились этим, обещают принять "ответные меры" и грозят последствиями и Литве, и ЕС.

Потенциально это может привести к острому кризису. Иностранные СМИ обсуждают возможность нанесения военного удара России по Литве - члену НАТО - с целью пробить "сухопутный коридор" от Беларуси в Калининград. И последствия такого шага могут быть глобальными.

Ответили на пять главных вопросов по блокаде Калининграда.

1. Чем важен Калининград?

Калининградская область - это изолированный российский анклав на берегу Балтийского моря, окруженный с востока и севера территорией Литвы, а с юга - Польши. Так сложилось по итогам распада Советского Союза, которому, в свою очередь, этот регион достался после Второй Мировой войны от Германии (ранее это была часть Восточной Пруссии со столицей в Кёнигсберге).

В 2002-2003 годах Россия заключила с уже независимой Литвой договор о транзитном сообщении с Калининградом - как грузовом (включая военные грузы), так и частном.

Транзит осуществляется через так называемый Сувалкский коридор - самый короткий путь из союзной РФ Беларуси через Литву в Калининградскую область.

В рамках этого договора РФ признала границы независимой Литвы.

По карте, опубликованной выше, заметно, что Калининградская область "зажата" между двумя странами НАТО, и поэтому находится в заведомо уязвимом положении на случай гипотетической войны или блокады.

И, когда отношения между Россией и Альянсом стали портиться, западные и российские аналитики начали говорить, что самой вероятной точкой конфликта РФ и НАТО, если он произойдет, станет Калининград.

Такая перспектива стала громко обсуждаться после аннексии Крыма Россией, хотя и до того уже несколько лет разговоры о "проблеме Калининграда" шли в экспертных кругах.

Было понятно, что любое неосторожное движение в этом регионе может вызвать глобальную войну с ядерными ударами. Поэтому даже после резкого усиления конфронтации России с Западом в 2014 году НАТО не делало попыток изолировать Калининград.

Но на четвертый месяц войны в Украине прецедент был создан.

2. Что сделала Литва?

17 июня литовская железная дорога заявила о прекращении железнодорожного транзита грузов в Калининградскую область. Речь шла только о тех грузах, которые подпадают под санкции Евросоюза.

Но объем их оказался огромным: по данным властей Калининградской области, ограничения затронули до 50% грузового транзита. В частности - на стройматериалы, металлы, автомобили, удобрения, химикаты и многое другое. Список запрещенки, опубликованный россиянами, уместился на 70 страниц.

Причем далее список будет расширяться: с августа под запрет попадает уголь, с декабря - бензин и дизтопливо. А 21 июня Литва заявила, что те же ограничения коснутся и автомобильных перевозок.

То есть, доставлять товары в Калининград Россия сможет только по морю.

"Немецкая волна" уточняет, что ограничения пока не касаются военного транзита, который также регулируется договором России и Литвы.

В том числе пока не затронут газопровод, по которому российский газ поступает жителям Калининграда. Но из Литвы уже идут сигналы, что и его могут перекрыть.

Комментируя свои действия, Вильнюс ссылается на предписания Еврокомиссии по санкциям, которые запрещают ввоз указанных товаров на территорию ЕС. Также Литва заявила, что ее действия согласованы с Брюсселем.

Хотя понятно, что это немного искусственная конструкция: поскольку товары идут транзитом в Россию, а не продаются в Европе, что регулируется отдельным договором с Москвой. Да и сделать это могли раньше, когда санкции были введены. А сделали только сейчас. То есть, цели, видимо, были не только в соблюдении санкций.

Но чисто формально Литва действительно может ссылаться на санкции ЕС, поскольку исключений для транзита "из России в Россию" там не прописано.

3. Поддержал ли Литву Запад?

И Европейская комиссия, и США заявили о поддержке действий Вильнюса.

"Литва по сути делает то, что должна делать в условиях режима санкций", - сказал во вторник представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

США также заявили о полной поддержке Литвы. Причем сразу с явным намеком, что готовы воевать, если Россия попытается решить проблему военным путем.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

В Германии отреагировали более сдержанно. Правительство ФРГ призвало Россию отказаться от принятия контрмер.

"Литва запретила транспортировку в Калининград некоторых подпадающих под санкции товаров через свою территорию. Перевозку людей и не подпадающих под санкции товаров не затрагивают транзитные правила Литвы", – сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что в Калининград можно попасть и снабжать его по суше, морю и воздуху.

Иными словами - Евросоюз и США как минимум полностью поддерживают действия Литвы, как максимум - "вдохновили" Вильнюс на эти шаги.

4. Чем ответит Россия?

Москва говорит о нарушении международных договоров (в частности - России с Литвой, а также правил ВТО по транзиту). Губернатор Алиханов предложил Еврокомиссии внести в санкционные нормы исключение для транзита в Калининград, и проблема решится сама собой.

Но пока Европа таких намерений не демонстрирует.

Поэтому из России идет много заявлений о неких, пока не озвученных последствиях для Литвы.

Приехавший в Калининград секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что "Россия в ближайшее время отреагирует на транспортную блокаду Калининграда, ответ будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы".

МИД РФ заявил, что предпримет действия "по защите своих национальных интересов" в случае, если грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме.

Позже ведомство уточнило, что ответ России будет лежать "в практической, а не дипломатической плоскости".

Москва отправила ноту Литве и ЕС о необходимости "возвращения ситуации в законное русло". "Если этого не будет сделано - ответные действия будут неизбежными", - сказала представитель МИД Мария Захарова. Накануне ведомство вызывало посла Литвы, где ей заявили, что "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Губернатор Алиханов говорил, что речь может пойти об ограничениях на транзит литовских товаров.

"Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется", - заявил он.

Еще один вариант - выведение Литвы из единой энергосистемы с Россией.

О таком варианте говорит президент Литвы, уточняя, что в военный сценарий (то есть во вторжение России в Литву) он не верит.

Также российские эксперты и юристы говорят, что действия Литвы можно оспорить через ВТО.

Российские чиновники, которые не имеют прямого отношения к вопросу, комментируют ситуацию более вольно. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намекнул, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

"Неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по международным делам и и был спецпредставителем президента России на этих переговорах. Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", - написал Рогозин.

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов пригрозил, что решение о запрете транзита "развяжет Москве руки".

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - заявил Климов.

Наконец, повышенное внимание к Литве показывают намечающиеся визиты в соседнюю Беларусь Путина и Лаврова. Причем российский президент приедет в Гродно - город на границе с Польшей и Литвой, который станет "горячей точкой" в случае военной эскалации конфликта.

5. Какие последствия будут и зачем это начинали?

Самое основное, чего здесь следует опасаться - военный конфликт.

Блокирование чьих-то территорий - это один из наиболее распространенных в мировой истории поводов к войне.

Не до конца точная, но географически очень близкая аналогия: в начале 1939 года гитлеровская Германия вела с Польшей переговоры о Данцигском коридоре, который вел из Германии по берегу Балтики на современную территорию Калининграда (в то время - немецкую Восточную Пруссию).

Гитлер предлагал Польше уступить ему прибрежную полоску суши, но Варшава, получившая эти германские земли по итогам Первой мировой, закономерно отказалась, получив гарантии Британии и Франции о военной поддержке в случае нападения Германии. Но, как мы знаем, эти гарантии нападение не предотвратили.

Причем о Данцигском (или Польском) коридоре, как о возможном поводе к войне, в Европе рассуждали еще с 30-х годов - так же говорят в последние годы о Калининграде, как потенциальной "горячей точке" в Европе.

В сентябре 1933 года британский писатель Герберт Уэллс в своей книге "Облик грядущего" заявил, что Вторая мировая начнется столкновением немцев и поляков в Данциге. Войну между странами Уэллс прогнозировал на январь 1940 года, сделав ошибку всего на четыре месяца: датой начала Второй мировой стало 1 сентября 1939 года - день нападения Германии на Польшу.

Конечно, нельзя сказать, что без проблемы Данцигского коридора Гитлер бы не напал (скорее всего, напал бы). Но территориальные претензии и споры явно сыграли в этом свою немаловажную роль, став прямым поводом к войне.

А, учитывая, что все это происходило вокруг той же территории, где сейчас Калининград, аналогии выглядят совсем уж тревожными.

Впрочем, и отличий у той исторической ситуации от нынешней немало. Главное из них - наличие ядерного оружия как у России, так и у НАТО, в которое входит Литва. Это с одной стороны предохранитель от попытки России решить вопрос военным путем. С другой стороны - огромный риск для всего мира, если ситуация сорвется в войну.

Об этом пишет американское издание Politico, называя Сувалкский коридор "самым опасным местом на Земле".

Газета расписывает два варианта. По первому, ядерная война может начаться, и здесь последствия будут непредсказуемые. По второму - Запад может не захотеть начинать "ядерный армагеддон" из-за небольшой полоски суши, которая ничего не меняет в стратегическом плане.

"Действия России в отношении Польши или Литвы явно привели бы к срабатыванию положения статьи 5 НАТО о взаимной обороне, немедленно втянувшего в себя всех членов альянса — от Турции и Болгарии до Франции и США. По крайней мере, в теории. Насколько готовы Вашингтон и НАТО рискнуть Армагеддоном из-за участка малозаселенных сельскохозяйственных угодий, о существовании которых даже мало кто из их граждан знает?", - задается Politico.

Если война не перейдет в стадию атомной, издание делает однозначный вывод, что российские войска (возможно, с белорусскими) смогут захватить транзитную территорию Литвы, а то и всю Литву.

"В Калининграде Россия создала огромное военное присутствие, включающее ядерное оружие, свой Балтийский флот и десятки тысяч солдат", - пишет Politico.

"С армией всего в 20 000 человек и военно-воздушными силами всего с пятью самолетами, включая транспортные самолеты и одну одномоторную "Сессну", Литва, как и ее балтийские соседи, плохо подготовлена для русского нападения", - делают вывод журналисты. Они напомнили, что Германия, обещавшая создать в Литве военную бригаду, в итоге отправила туда только 50 своих военных.

Всего в прибалтийском регионе у НАТО есть 4000 тысячи военных, разбитых на четыре боевые группы (помимо армий этих стран). Касаемо российских же сил - то их точная численность неизвестна.

Заявлялось, что с 2015 года группировка российских войск в Калининградской области состоит из двух мотострелковых бригад, 1 бригады морской пехоты, частей артиллерии и ракетных войск.

В начале 2022 года "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщило, что в Калининградской области находится штаб Балтийского флота, а также "внушительная межвидовая войсковая группировка". Там развернуты ракетные комплексы "Искандер", которые могут поражать европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.

Ну, и в любом случае дополнительные силы Россия может перебросить с территории Беларуси. Но при этом надо учитывать, что основными своими ресурсами Москва сейчас занята в Украине. И вряд ли готова начинать еще одну военную операцию, тем более - с риском войны со всем блоком НАТО.

Вероятно, именно поэтому Литва и стоящий за ней Запад решились нанести удар по слабому месту России в Европе. Видимо, расчет рисков показал, что на войну в этом регионе Москва не пойдет. По крайней мере, в ближайшие месяцы (а там конфликт можно будет и урегулировать, внеся изменения в санкционные нормы ЕС).

Но что это дает Западу? Здесь видятся два основных момента:

Первый - нанести информационный удар по России. Если Москва не ответит жесткими мерами, она будет выглядеть слабой на мировой арене. Что в условиях "горячей" войны в Украине и "холодной" - с Европой и США - весьма невыгодно для Кремля.

Второй момент - получить повод к наращиванию военных возможностей НАТО в Прибалтике, к чему на Западе уже начались активные призывы (в частности - разместить там больше ракетных систем и ПВО). А также в целом сплотить западные страны против России.

В том числе по вопросу войны в Украине, от которой у многих натовских стран уже началась "усталость" и желание закончить поскорее этот конфликт (что признают и главные "ястребы" западного блока в Европе - поляки и англичане).

Politico предполагает, что именно "калининградский вопрос" станет теперь главным на предстоящем саммите Альянса в Мадриде.

То есть, не исключено, что ситуацию инициировали именно под саммит, чтобы склонить "колеблющиеся" государства НАТО к более жесткому противодействию России из-за ситуации, которая возникла вокруг Калининграда.