Литва готовит новую поставку военной помощи Украине, в которую войдут бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас.

Отметим, что накануне Сейм Литвы единогласно признал РФ государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

После этого Литва решила остановить импорт электроэнергии из России.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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