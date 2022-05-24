Количество военнослужащих в Украине могут довести с 700 тысяч до 1 миллиона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

"Эта цифра (1 миллион) была названа не случайно", – сказал Арестович.

Но, по его словам, может возникнуть проблема вооружения новых мобилизованных.

"Это проблема и у нас, и у русских. Все упирается в западную помощь. А она имеет свойство заканчиваться", – заявил советник главы Офиса президента.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде предлагают осуществляющих волонтерскую деятельность лиц, перевозящих гуманитарную помощь, освободить от призыва на военную службу во время мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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