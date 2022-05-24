Арестович заявил, что количество военнослужащих в Украине могут довести до миллиона
Количество военнослужащих в Украине могут довести с 700 тысяч до 1 миллиона.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.
"Эта цифра (1 миллион) была названа не случайно", – сказал Арестович.
Но, по его словам, может возникнуть проблема вооружения новых мобилизованных.
"Это проблема и у нас, и у русских. Все упирается в западную помощь. А она имеет свойство заканчиваться", – заявил советник главы Офиса президента.
Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде предлагают осуществляющих волонтерскую деятельность лиц, перевозящих гуманитарную помощь, освободить от призыва на военную службу во время мобилизации.
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