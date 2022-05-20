В Верховной Раде предлагают официально осуществляющим волонтерскую деятельность лицам, перевозящим гуманитарную помощь, освободить от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом дет речь в законопроекте, которым "Слуги народа", предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну в РФ и не вернулись в течение 30 дней.

Также ослабления ждут лиц, которые работают на предприятиях оборонного, агропромышленного комплексов, официально работающих предприятий. Интересная ремарка касается мобилизации всех остальных лиц. Будут "учитываться, прежде всего, морально-волевые качества кандидата на призыв (мобилизацию), письменное подтверждение добровольной готовности с оружием в руках защищать Отечество".

Напомним, в этом же законопроекте "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность для официально безработных.

Кроме того, они хотят принудительно изымать авто и ввести квартирную повинность на время военного положения.

Вместе с тем, ранее Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.