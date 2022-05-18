Волонтеры заподозрили сеть "Эпицентр" в торговле бронежилетами, которые предназначены для бесплатной передачи в армию.

"Львовский оборонный кластер" сообщил, что в сети продают бронежилеты, похожие на те, которые производит ЛОК (Минобороны определило ЛОК основным координатором волонтерского движения по производству бронежилетов).

Компания обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

В "Эпицентре" опровергают обвинения и заявляют, что компания-поставщик бронежилетов предоставила все необходимые документы на товар.

Также в "Эпицентре" заявили о снятии с продажи бронежилетов из нескольких торговых центров для проверки СБУ.

Судя по опубликованному в сети фото, бронежилет можно было купить за 12,5 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве мошенник обокрал военных волонтеров на полмиллиона гривен.

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