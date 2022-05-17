Анализируем ситуацию на 83-й день войны.

Харьков и Донбасс

Под Харьковом Украина на данный момент удерживает инициативу. Украинские военные продвигаются на северном и северо-восточном направлении Харьковской области.

Активные боевые действия идут на Волчанском направлении, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Отметим, что через Волчанск РФ перебрасывает технику в направлении Изюма. Это важный транспортный узел. Добраться до Волчанска непросто, так как путь прикрывает водная преграда - река Северский Донец. Но, по данным российски телеграмм-каналов, украинским разведгруппам удалось переправиться и они уже действуют неподалеку от Волчанска. Активно работает и украинская артиллерия.

Впрочем, российская артиллерия также активно задействована с целью остановить дальнейшее продвижение украинских войск к границе России.

Судя по карте, украинские силы прорываются к границе с РФ в районе Рубежного (Харьковской области).

Утром Генштаб сообщил, что россияне пытаются захватить поселок Дробышево к северу от Лимана. Он находится прямо на трассе, которая ведет в город и является ближайшим к Лиману населенным пунктом с этой стороны (9 километров).

В "ДНР" официально заявили, что Дробышево уже захвачено. Но в Украине эта информация не подтверждается. Взятие Дробышева будет означать, что Лиман фактически уже находится в полукольце (с востока и с юго-востока уже находятся российские войска). При этом мосты через Северский Донецк на "большую землю" в сторону Славянска взорваны.

Сам Лиман уже который день под мощными обстрелами. Сегодня стало известно, что там уничтожен хлебозавод "Чайка".

Под Северодонецком противник уже находится в районе поселка Сиротино - это уже собственно часть города. Там был бой, но, по данным Генштаба, противник понес потери и отошел.

Ранее сообщалось, что бои к югу от Северодонецка ведутся за Вороново и Боровское, которые дальше, чем Сиротино. То есть по факту вражеские силы придвинулись к Северодонецку с юга.

В Луганской области россияне атаковали село Выскрива, находящееся прямо у границы с Донецкой областью к западу от Попасной. То есть идет наступление в сторону Бахмута. В вечерней сводки Генштаба ВСУ подтверждается, пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но заявляется, что успеха не имел.

Кроме того, противник наступает от Попасной и на север. В сторону Камышевахи. С целью выйти на трассу Бахмут-Лисичанск и заблокировать группировку украинских войск в Лисичанске и Северодонецке. Сегодня в "ЛНР" это называли своей основной задачей на ближайшее время.

Бахмут и прилегающий к нему Соледар находится в последние дни под мощными обстрелами. Сегодня после очередного налета вспыхнул пожар на заводе Knauf под Бахмутом.

В районе Донецка противник наступал на село Каменка к северу от Авдеевки, а также на Угледар. В обоих случаях безуспешно, уточняют в Генштабе.

В тоже время в "ДНР" уже второй день заявляют о взятии населенного пункта Новоселовка-2 (прямо на трассе Донецк - Константиновка), что создают угрозу охвата украинских войск в Авдеевки с севера. Эту информацию украинская сторона не подтверждает.

В вечерней сводки Генштаба ВСУ говорится, что противник пытается взять под контроль участок дороги между Новобахмутовкой и Новоселкой-2, но успеха не имел.

На южном участке "донецкого фронта", по данным Генштаба ВСУ, российские войска ведут наступление на Новомихайловку.

Мариуполь и юг

Одна из главных тем дня - выход украинских военных с "Азовстали", который в России называют "сдачей в плен", а в Украине - "эвакуацией для обмена".

В Москве же о никаких обменах не говорят и даже звучат идеи запретить их на законодательном уровне. Поэтому ситуация очень туманная.

Ясно лишь, что командование и гарнизон "Азовстали" приняли решение прекратить сопротивление.

И сейчас украинские военные выходят с завода и де-факто (да и де-юре) сдаются в плен - они находятся на территории противника под его полным контролем.

Последует ли обмен?

России он, по сути, не особо выгоден с информационно-политической точки зрения (фактически это будет представлена как большая победа Зеленского и Украины) и не особо нужен (столько российских пленных в Украине нет, чтоб обменять на 2500 человек с "Азовстали").

Вопрос, какие аргументы будут у Украины, чтоб Россия на обмен все-таки пошла. Также вопрос, сколько украинских военных и кого именно могут вернуть домой, если до обмена все-таки дойдёт (и обменяют ли "азовцев").

"Страна" подробно разобралась в ситуации здесь.

На запад от Мариуполя - в Запорожской и Херсонской областях фронт продолжает прочно переходить в разряд позиционных боев. Правда, российское Минобороны РФ сегодня заявила об отбитой попытке контратаки украинских войск на запорожском направлении. Украинская сторона это не подтверждает.

Как считают в Институте изучения войны (США), российские войска в Запорожской области могут отказаться от попыток захватить Гуляйполе и вместо этого занять оборонительные позиции.

В частности, россияне вырыли траншеи и установили бетонные баррикады по всему периметру Запорожской АЭС в Энергодаре. Также укрепили населенные пункты примерно в 37 км к востоку от Энергодара и в районах к югу от Мелитополя.

Кроме того, российские силы уничтожили автомагистраль между подконтрольными России населенными пунктами в Пологовском районе - и районами сосредоточения украинских войск в районе Гуляполя, примерно в 47 и 60 км к западу от границы с Донецкой областью.

Обстрелы 17 мая

Ночью состоялась самая масштабная по численности ракет атака на Львовскую область. Целью стал Яворовский район.

"В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, ни одна ракета не приземлилась, все были сбиты. А всего было две волны ракетной атаки.

В Минобороны РФ заявили, что по Львовской области ударили ракетами морского базирования "Калибр". Целью была ЖД-станция "Старичи".

Там утверждают, что в результате удара был "уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного оружия и военной техники из США и стран Европы, подготовленные для отправки на Донбасс".

С утра военные РФ обстреливали Сумскую область. В оперативном командовании "Север" сообщили о более 70 взрывах вблизи границы с утра.

Также ракетный удар утром нанесли по Ахтырке. Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Выбило стекла в храме. Пострадали пять человек. В одном из домов после обвала оказались заблокированы люди.

Ахтырка после обстрела 17 мая

Тем же утром войска РФ нанесли удары по Черниговской области. Около 5 утра выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здания. В результате погибли 8 человек, 11 были ранены.

Министерство обороны России назвало удары по Сумской и Черниговской областям "уничтожением резервов украинских войск, которые вели подготовку в учебных центрах". К слову, там расположен военный учебный центр ВСУ "Десна" - видимо, по нему и стреляли.

Также сегодня российские войска в пятый раз ударили по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Оперативное командование "Юг" сообщило о двух ракетах.

"Ремонтные работы потребуют длительного времени, но пока они невозможны, как и эксплуатация моста", - сообщили военные.

Это не первый раз, когда украинцы говорят, что объект уже не функционирует, но россияне все равно по нему стреляют. Так же было с Кременчугским НПЗ. Видимо, командование РФ считает, что его пытаются дезинформировать, рассказывая, что объект выведен из строя.

Прогнозы на войну и мир

Сегодня звучало немало выкладок из Украины - с прогнозами по ситуации с войной в целом.

Во-первых - в связи с постройкой российских укреплений в южных областях. Советник главы МВД Виктор Андрусив делает из этого вывод, что грядет долгая позиционная война Украины и России. Она может затянуться на 2-3 года, сообщил он в комментарии "Стране".

По его словам, укрепления возводятся и в Херсонской области. И длительность войны будет зависеть в том числе от того, насколько успешными окажутся контратаки украинских войск.

"Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить. Если мы увидим, что при нашем контрнаступлении они проваливают целые линии обороны, конечно, контрнаступление будет успешно. И если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро", - анализирует Андрусив.

Если, что является по мнению Андрусив более реалистичным, украинские войска какие-то территории смогут освободить, а какие-то отстоят россияне, то к сентябрю война станет позиционной. И уже эта фаза войны может растянуться на несколько лет.

"То есть, определится линия столкновения и позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока Россия не ощутит очень серьезный удар от санкций - а раньше, чем через два года она его не почувствует", - считает эксперт.

Он склоняется к тому, что горячая фаза войны с большим количеством артобстрелов, ракетных ударов и погибших закончится до сентября 2022 года.

Аналогичные сроки называет еще один советник министра внутренних дел - Антон Геращенко. По его словам, активно воевать придется еще 3-5 месяцев.

"Есть мнение, что мы победили, что Россия завтра начнет распадаться. Это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, я думаю, нужно 3, 4, 5 месяцев и много оружия", - рассказал Геращенко журналисту Дмитрию Гордону.

Отметим, что "много оружия" и живой силы вводит и Россия. Примерно за неделю она нарастила численность своей группировки в Украине с 97 до 106 батальонно-тактических групп. Другими словами, РФ постепенно наращивает свою группировку, а значит находит резервы.

Поэтому непонятно, закончится ли активная фаза за 3-5 месяцев. Пока тенденции обратные.

Но разговоры о мире так и остаются, к сожалению, разговорами, основные ставки идут на войну.

Например, Шольц и Зеленский по итогам сегодняшнего разговора заявили, что мирное урегулирование возможно только при отводе войск РФ. Чего Москва делать не будет без сокрушительных военных поражений.

При этом канцлер Германии заявил, что цель Запада - сделать так, чтоб Путин не выиграл войну. "Путин не должен выиграть войну, это цель. Но дальше этого цели не идут, учитывая тот факт, что это ядерная держава, это было бы совершенно неправильной целью", — сказал Шольц в интервью RTL Direkt.

Это можно понимать как призыв нанести России поражение в Украине, но без переноса война на территорию собственно России, а может быть и без переноса войны за линию разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Собственно, в этой логике Германия уже поставила Украине дополнительное вооружение за последние две недели. В Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Да и Евросоюз придерживается той же риторики. Глава евродипломатии Боррель сегодня заявил, что ЕС не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие и военная техника в критический момент боевых действий.

Параллельно и Украина, и Россия заявили о фактическом прекращении мирных переговоров между двумя странами.

Сначала МИД России объявил о "выходе Украины из переговоров". "Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", - сказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко

А позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. "Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", - сказал Подоляк. И уточнил, что отдавать что-либо, чтобы "сохранить лицо Путина", Украина не собирается.

Предложение сделать модератором Зеленского подразумевает, что с другой стороны за стол сядет Путин. Однако в Киеве признают, что Кремль этого не хочет.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", - сообщил вчера замглавы Офиса президента Игорь Жовква .

Чиновник уточнил, что Россия, судя по всему, надеется на "победу на фронте".

На что надеется Россия, сегодня обрисовал спикер Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что РФ "сдюжит" противостояние с Западом. А война закончится переговорами, где будет учтено мнение Москвы. "Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где голос России будут слышать", - сказал Песков.

Причем в России уже судя по всему решили вести эти переговоры, имея "в активе" аннексированную Херсонскую область, а также другие захваченные территории.

Сегодня в Херсон приехал российский вице-премьер Хуснуллин (курирует в правительстве РФ строительный комплекс). Говорит, что его задача - скорейший запуск производств, восстановление дорог и мостов, аграрного производства на что в российском бюджете уже выделены деньги.

При этом он фактически прямым текстом заявил, что область будет включена в состав России: "У Херсонской области - большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье".

При таких вводных с обоих сторон ситуация развивается по уже описанному нами сценарию - после наступления российских войск (на Донбассе и, если будут силы, в направлении Приднестровья) и серии контрнаступлений ВСУ станет понятно, сможет ли одна из сторон нанести противнику сокрушительное поражение, чтоб продиктовать свои условия мира, или нет. Если нет, то в ходе боев определится некая линия фронта, на которой война перейдет в позиционную фазу.

На этом этапе, не исключено, Россия может заявить об успешном завершении "специальной операции" и начать процесс присоединения к себе уже захваченных территорий. Украина же будет вооружаться и готовиться к новым боям, одновременно надеясь, что западные санкции рано или поздно подорвут российскую экономику и дестабилизируют ситуацию внутри РФ.