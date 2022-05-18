Утром в среду, 18 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник принимает меры для усиления наступательной группировки на Славянском направлении.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, в некоторых приграничных районах Брянской и Курской областей противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник, пишет Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг наступает на населенный пункт Долгенькое - село на границе Харьковской и Донецкой областей, к западу от трассы Харьков-Ростов. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Также Генштаб сообщает, что с целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений противник перемещает с территории РФ вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий враг сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удерживании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск россияне развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

По информации Генштаба, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено десять БПЛА оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА и четыре крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

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