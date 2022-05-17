Американский Институт изучения войны в ночь с 16 на 17 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 16 мая российские войска провели ограниченные и в основном безуспешные наземные наступления вдоль линии фронта в Украине.

В частности россияне проводили наземные штурмы в направлении Лимана, Бахмута, Курахово, Шандриголово и вокруг Донецка. Однако эти штурмы по-прежнему оставались малоэффективными.

Также Институт сообщает, что украинские силы достигли границы с Россией в неустановленном месте к северо-востоку от Харькова 15 мая. Кроме того, судя по карте, украинские силы прорываются к границе с РФ в районе Рубежного (Харьковской области).

В Луганской области украинские силы вышли к границе с Донецкой в районе Попасной.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.