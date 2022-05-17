Генштаб ВСУ заявил, что отдал приказ гарнизону Мариуполя сохранить жизни личного состава. И подтвердил информацию об эвакуации 53 тяжелораненых военных в больницу и 211 военных в Еленовку для "последующего обмена".

Об этом сказано в Фейсбуке Генштаба.

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины. Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Меры по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются", - сказано в посте.

Ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который сейчас находится в Мариуполе на комбинате "Азовсталь", записал новое видеообращение. В нем он заявил, что находящийся в городе гарнизон выполняет некое решение командования.

"В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал Прокопенко.

Позже заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с завода "Азовсталь" вывезены 53 тяжелораненых украинских военных.