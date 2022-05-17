Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком состоится в "Украинском доме" (ул. Крещатик, 2) в Киеве во вторник, 17 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Начало церемонии в 11:00.

Ранее мы писали, что Леонида Кравчука похоронят на Байковом кладбище рядом со Звягильским и Омельченко. Напротив будут могилы легенд "Динамо" Киев.

Напомним, Леонида Кравчука не стало 10 мая, в 17:00 по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года первый президент Украины отметил 88-летие.

За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - глава Верховного совета Беларуси, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.

Также "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кроме того, мы информировали, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.