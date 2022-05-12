Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука, по информации "Страны", состоятся во вторник, 17 мая, на Байковом кладбище в Киеве.

Прощание состоится в Украинском доме.

"Время ещё не определено, но ориентировочно в 11:00. Тело первого президента доставят из Мюнхена", - сказал источник, близкий к семье первого президента.

Как рассказывала "Страна", Кравчука не стало 10 мая в 17:00, по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года Кравчук отметил 88-летие.

За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - глава Верховного совета Белоруссии, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.

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Кроме того, мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

"Нет, этого не планируется. Это не планируется, все-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в заключительной стадии существования Советского Союза у него была своя роль политическая, это мы хорошо помним, ну а его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам", - сказали в Кремле.