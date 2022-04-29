Генерал-полковник российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, которого, как утверждали журналисты, отправили под арест из-за неудач в войне против Украины, пришел на церемонию прощания с ветераном разведки Николаем Леоновым.

Об этом сообщает RTVI.

Церемония прошла на московском Троекуровском кладбище. По словам корреспондента RTVI, во время похорон бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Беседе не дали снять похороны на камеру из-за соображений безопасности.

При этом Беседу представили как действующего главу пятой службы, которая занимается оперативной информации и международными связями ФСБ. В прощальной речи он назвал Леонова "выдающимся разведчиком" и "своим учителем".

В начале марта российские журналисты сообщили, что Беседу и его заместителя поместили под домашний арест в связи с "хищением средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине". А украинские СМИ писали, что его арестовали якобы за "заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине".

В апреле утверждалось, что Беседу перевели в московский СИЗО-2 "Лефортово".

Официально эта информация не подтверждалась, а российские Телеграм-каналы, связанные с силовиками, назвали ее фейком.

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