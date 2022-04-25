Президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пресекла деятельность группы, которая "планировала покушение на известных российских журналистов". Об этом пишет ТАСС.

Судя со слов Путина, планировали его якобы Запад и "украинские нацисты".

"Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов. Нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов", - сказал он.

Позже ФСБ рассказала, на какого именно "известного российского тележурналиста", как заявил Путин, планировалось покушение. Речь, как утверждает ФСБ, шла о подготовке убийства Владимира Соловьева.

ФСБ заявляет, что убийство планировалось якобы по заданию Службы безопасности Украины.

По сообщению ФСБ, "члены преступной группы задержаны дают признательные показания".

Ранее в Бердянске ФСБ задержало журналистку "Громадського" Викторию Рощину.

Также мы писали, что в России сообщили, что Telegram пошел на сделку с ФСБ. При этом у Дурова это отрицают.