Российские СМИ сообщили, что основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров пошел на сделку с российской властью. У Дурова это отрицают.

Издание "Подъем" процитировало заместителя главы комитета по информационной политике и связи Госдумы Олега Матвейчева, который якобы заявил, что Telegram не будут трогать российские регулирующие органы, пока он политически нейтрален.

По его словам, "Дуров нашёл компромисс с ФСБ". Его "удалось убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов".

После этой беседы мессенджер, отметил политик, установил оборудование для слежки "за всеми опасными субъектами".

В свою очередь Телеграмм-канал "Код Дурова" поинтересовался у источника, близкого к Telegram, что он думает по поводу слов Матвейчева.

"Клоуны", - ответил их собеседник.

Напомним, что ранее Павел Дуров рассказал об истоках своего конфликта с ФСБ.

По его словам, в 2013 году российская служба безопасности потребовала, чтобы он предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Он отказался выполнить эти требования, потому что "это означало бы предательство наших украинских пользователей". После этого его уволили из компании, которую он основал, и он был вынужден покинуть Россию.

Также Дуров потроллил Путина иллюстрацией к недавнему обновлению Telegram. Изображение оформлено в стиле Вселенной Гарри Поттера, на котором глава РФ представлен в лице домового Добби.