Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о своих украинских корнях, с чего начался его конфликт с ФСБ, который привел к продаже социальной сети, а также о том, какую в этом роль сыграли украинские пользователи.

"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия - украинская (Иваненко), и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram.



Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram чем-то более опасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России.



Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента.



Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию.



Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний. Я с гордостью улыбаюсь, когда читаю свой пост в ВК от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них — собака в балахоне.



Когда я отказывался от этих требований, лично для меня ставки были высоки. Я все еще жил в России, и моя команда и моя старая компания тоже базировались в этой стране.



С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным — я выступаю за наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на неприкосновенность частной жизни священно. Сейчас больше, чем когда-либо", - написал Павел Дуров.

Ранее мы писали, что основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после просьб пользователей команда мессенджера приняла решение не ограничивать работу Telegram-каналов в Украине и России.

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