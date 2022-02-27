Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после просьб пользователей команда мессенджера приняла решение не ограничивать работу Telegram-каналов в Украине и России, о чем сообщалось ранее.

Об этом он написал в своем аккаунте.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них - единственный источник информации.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", - заявил Дуров.

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