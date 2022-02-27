Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за военного конфликта могут частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в Украине и России.

Об этом он написал в своем аккаунте.

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.

В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - написал Дуров.

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