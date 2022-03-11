Основатель Telegram Павел Дуров потроллил президента России Владимира Путина иллюстрацией к обновлению мессенджера.

Изображение оформлено в стиле Вселенной Гарри Поттера, на котором глава РФ представлен в лице домовенка Добби.

Кроме того, в новой версии приложение получило менеджер загрузок, новое меню вложений.

Версия для Android теперь имеет измененных дизайн оформления. Также Telegram получил новый интерфейс авторизации, ссылки по номеру телефона и обновленный дизайн страниц t.me.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров рассказал о своих украинских корнях, с чего начался его конфликт с ФСБ, который привел к продаже социальной сети, а также о том, какую в этом роль сыграли украинские пользователи.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".