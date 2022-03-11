В пятницу, 11 марта, идет шестнадцатый день войны в Украине. Войска РФ продолжают окружать Киев, утром авиаудары были нанесены по Днепру, по Ивано-Франковску, взрывы были слышны в Луцке.

В оккупированной части Херсонской области российские военные пытаются ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур.

"Укрзализныця" продолжит вывозить людей эвакуационными поездами.

Как прошел 15-й день войны читайте в ежедневном итоговом материале "Страны". Хроника вчерашних событий здесь.

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Ниже - хроника событий 11 марта. Материал обновляется.

11 марта

10.00 Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным.

09.54 За 15 дней войны Укрзализныця эвакуировала уже более 2 млн человек. Из них 226 тысяч – за границу.

Больше пассажиров были эвакуированы из Киева и Харькова. Самый популярный международный железнодорожный маршрут – в Польшу.

09.42 Броварской район Киева пережил авиаудар в ночь на 11 марта.

Предварительно - без пострадавших. Снаряды упали возле трассы и школы.

09.32 Волынский губернатор уточнил число жертв в результате российского удара по аэродрому в Луцке: обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых - шесть.

09.26 Новые спутниковые снимки компании Maxar, сделанные в течение последних суток, показывают, что крупная российская военная колонна, которую ранее фиксировали под Киевом, "в основном рассредоточена и передислоцирована", пишет BBC.

Части колонны, которую в последний раз видели возле Гостомеля, теперь заняла позиции в близлежащих городах. Другие ее части находятся севернее, артиллерия уже на огневых позициях.

"Есть опасения, что это может сигнализировать о новом наступлении на Киев", - говорится в сообщении.

09.18 Сегодня ночью в Николаеве в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды. Родился мальчик, сообщил губернатор Виталий Ким.

Сейчас область занимается восстановлением коммуникаций, поставкой продуктов.

"И, конечно же, выбиваем врага. Мы опять продвинулись дальше" - сказал глава области.

09.14 В Чернигове от удара пострадала библиотека и стадион имени Гагарина.

09.08 На сегодня запланированы эвакуационные маршруты:

Мариуполь - Запорожье, Пологи - Запорожье, Энергодар - Запорожье

Волноваха - Покровск

Изюм - Лозовая

Буча - Киев, Гостомель - Киев, Козаровичи - Киев, Микуличин - Киев

Андреевка - Житомир, Макаров - Житомир, Бородянка - Житомир.

09.01 Президент США Джо Байден сегодня призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Этот шаг приведёт к повышению тарифов на российский импорт, сообщает Reuters.

08.50 В результате удара по аэродрому в Луцке, по предварительным данным, погиб один человек, число раненых уточняется, заявил мэр Игорь Полищук.

08.40 В Сумской области сегодня "зеленых коридоров" нет, сообщает губернатор.

07.45 В результате обстрелов российских войск Чернигов остался без воды: повреждена водопроводная сеть.

07.30 С утра был нанесён удар и по Ивано-Франковску. Пишут, что прилёт был по аэродрому.

07.25 Сегодня утром в Луцке со стороны аэродрома прозвучало четыре мощных взрыва. После этого в городе возник пожар. Дым поднялся высоко над городом.

В городе с 05:00 действовала воздушная тревога. Взрывы разбудили жителей Луцка приблизительно в 05:35.

07.20 Утром в пятницу российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики. Предварительно погиб один человек.

07.00 Карта военных действий 10 марта от Института изучения войны (США).