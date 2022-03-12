Под утро субботы, 12 марта, в Днепре прозвучали несколько взрывов. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Работала ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальной информации. Предварительно жертв или разрушений нет", - написал он.

Также известно, что сегодня под утро российские войска обстреляли село Квитневое Броварского района под Киевом. По информации спасателей, снаряд оккупантов попал в склад хранения замороженной продукции, из-за чего там возник пожар.

Предварительно известно – жертв или пострадавших нет. На месте работают 20 спасателей и 4 единицы техники.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно