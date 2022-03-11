Советник главы МВД Вадим Денисенко проанализировал в комментарии "Стране" вероятность того, что Беларусь вступит в войну против Украины на стороне России.

Предпосылки к этому сегодня уже были созданы. Командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну. Впрочем, Беларусь факт удара опровергла.

К тому же, как раз сегодня в Москве прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Звучали опасения, что в ходе этого визита якобы была достигнута договоренность о вводе российских войск в Украину.

Впрочем, Вадим Денисенко эти опасения решительно опровергает.

"Абсурдность обвинений Украины в нападении на Беларусь очевидна, тут даже комментировать нечего. Более важно то, что накануне Chatham House провел соцопрос среди городского населения Беларуси (а почти 80% населения Беларуси живет в городах) - и только 3% населения поддерживает войну с Украиной. Анонимный опрос в белорусской армии также показал, что она не готова к войне. Если Лукашенко начнет боевые действия против Украины, в Беларуси начнутся бунты. А он этого очень боится", - рассуждает в комментарии "Стране" Вадим Денисенко.

Советник главы МВД допускает, что Путин специально пригласил Лукашенко на встречу в Москву и организовал нападение на Беларусь в тот момент, когда президент Беларуси был в России. Чтобы свалить вину за нападение на Украину и лично заставить Лукашенко объявить о вводе белорусских войск в Украину.

Однако, по словам Денисенко, Лукашенко сделает все, чтобы не начинать военную операцию против Украины - потому что это для него будет "политическая смерть".

"Лукашенко не пойдет на войну с Украиной - он слишком боится потерять власть. После первых же боев начнутся народные бунты, и Лукашенко это четко понимает. Белорусы, по данным соцопросов, категорически против войны с Украиной. А Лукашенко патологически боится за свою власть и не будет подвергать её риску. К тому же, российская армия может "сковырнуть" его в любой момент, когда будут протесты. Плюс Лукашенко не уверен в своей собственной армии. Не исключено, что в случае начала наземной операции белорусская армия может подыграть другой стороне. Так что Лукашенко по максимуму будет стараться сохранять нейтралитет - хотя нейтралитетом его позицию назвать сложно. Разве что пророссийским нейтралитетом. Словом, он не будет бросать белорусскую армию в Украину", - уверен Вадим Денисенко.

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