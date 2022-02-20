По состоянию на 12:00 в штабе ООС заявляют о 30 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе с начала суток. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, его госпитализировали.

Об этом заявили в ходе брифинга штаба ООС.

Также в штабе ООС обвинили противника в том, что он ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов, размещая артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей.

"Такими действиями противник пытается вынудить ВСУ вести ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей. Обращаем внимание, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры", - заявили в штабе.

Напомним, ранее в "ЛНР" обвинили ВСУ в обстреле "Пионерского", в ходе которого, как утверждают в "республике" погибли 2 мирных жителя.

Ранее сегодня в штабе ООС заявляли об обстрелах на Донбассе, "ЛНР" - об отбитой атаке, а "ДНР" - о диверсантах.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит в последние дни на Донбассе.