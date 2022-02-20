В "ЛНР" заявили, что два мирных жителя погибли в результате "попытки прорыва Вооруженных сил Украины" у Пионерского в 7 км от границы с Российской Федерацией.

"Народная милиция ЛНР" сообщает, что в утром в воскресенье, 20 февраля, ВСУ при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции "Народной милиции" в районе населенного пункта Пионерское, но атака была отбита.

"К сожалению, в результате агрессии погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов", - говорится в сообщении.

При этом Вооруженные силы Украины отрицают, что ведут наступление где-либо на Донбассе. Также отрицают его подготовку.

Напомним, сегодня в штабе ООС заявляли об обстрелах на Донбассе, "ЛНР" - об отбитой атаке, а "ДНР" - о диверсантах.

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"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".