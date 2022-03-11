В Министерстве обороны Беларуси назвали информацию о ракетном ударе по белорусской деревне "откровенным бредом".

Об этом сообщает оборонное ведомство Республики, а также белорусские "Белта" и "Еврорадио" со ссылкой на комментарий официального представителя Минобороны Беларуси Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - заявила Горбачева.

Кроме того, военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

"По состоянию на 18:30, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 11 марта, командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

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