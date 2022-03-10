На фоне заявлений из России о "биолабораториях США в Украине" (что опровергают и в Киеве, и в Вашингтоне), в Белом дом обвинили Россию в подготовке использования оружия массового поражения.

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.

Псаки заявила, что "очень обеспокоена" риском эскалации войны, и особенно возможностью применения Россией «нетрадиционного оружия».

BBC отмечает, что скорее всего, речь именно о химическом оружии, хотя этот термин также охватывает тактическое (маломасштабное) ядерное оружие, биологическое оружие и грязные бомбы.

"У нас есть веские причины для беспокойства", - сказал изданию по этому поводу неназванный западный чиновник.

Напомним, сегодня Кулеба опроверг намерение Украины разрабатывать ядерное оружие и призвал убрать армию РФ с украинских АЭС.

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