В Белом доме считают, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине
На фоне заявлений из России о "биолабораториях США в Украине" (что опровергают и в Киеве, и в Вашингтоне), в Белом дом обвинили Россию в подготовке использования оружия массового поражения.
Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.
Псаки заявила, что "очень обеспокоена" риском эскалации войны, и особенно возможностью применения Россией «нетрадиционного оружия».
BBC отмечает, что скорее всего, речь именно о химическом оружии, хотя этот термин также охватывает тактическое (маломасштабное) ядерное оружие, биологическое оружие и грязные бомбы.
"У нас есть веские причины для беспокойства", - сказал изданию по этому поводу неназванный западный чиновник.
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