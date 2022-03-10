В случае химической атаки или аварии на химическом производстве нужно плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Фейсбук.

После того, как все щели заклеены, нужно включить телевизор или радио для получения следующих инструкций и предупредить близких об опасности и возможной эвакуации. Также нужно выключить бытовые приборы и газ.



"При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком)", - сказано в сообщении.

Нужно оставить помещение, используя лестницу. На улице не бежать, не касаться предметов и не вступать в лужи. Нельзя ничего есть и пить.

"В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - рассказали в МОЗ.

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