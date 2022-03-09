Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что две трети города осталось без тепла.

"Мы находимся на автономном электроснабжении. Мы выключены из общеукраинской сети. Нет тепла в двух третях примерно города. Нет в отдельных районах холодного водоснабжения. Прямое поражение было в одну из двух теплосетей на ТЭЦ. Соответственно, сейчас мы все силы бросили для того, чтобы починить эту магистральную сеть", - сказал мэр.

Напомним, 3 марта по городу ударили неуправляемыми бомбами. Несколько бомб были сброшены между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой. Были использованы авиабомбы ФАБ-500 весом в 500 кг.

Amnesty International допускает, что этот авиаудар может быть расценен как военное преступление.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.