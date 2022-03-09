Доктор Комаровский прокомментировал данные о лабораториях с бактериологическом оружием в Украине
Известный педиатр Евгений Комаровский высказался по поводу биолабораторий и бактериологического оружия, в подготовке которого Москва обвинила Украину.
"Ну какое бактериологическое оружие в 21 веке? Напридумывали уже столько средств массового уничтожения, бактериологическое оружие - такая фигня, мягко говоря", - заявил Комаровский.
Он напомнил о заявлении Минобороны РФ, что лаборатории в Харькове и Полтаве "имели дело с дифтерией и дизентерией".
"Так я вам скажу по правде, что анализы на дифтерию и дизентерию делаются в любой больнице, да и вообще бывают иногда дизентерии и дифтерии. Иметь дело с ними может кто угодно. Лично я занимался этим, я вам честно скажу, я хочу признаться и покаяться, да я мечтал создать дизентерию как бактериологическое оружие, и чтоб этой дизентерией заболел великий Пу, чтобы она передавалась воздушно-капельным путем, чтобы он заболел и уср@лся", - прокомментировал Комаровский информацию о лабораториях в Украине, где по данным россиян, разрабатывают бактериологическое оружие.
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