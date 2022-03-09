Больше 12 тысяч солдат, 130 самолетов и вертолетов, 317 танков. ВСУ озвучили потери РФ в Украине на 9 марта
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в среду, 9 марта.
Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:
- Личный состав - более 12 000 человек;
- Танки - 317;
- Боевые бронированные машины - 1 070;
- Артиллерийские системы - 120;
- РСЗО - 56;
- Системы ПВО - 28;
- Самолеты - 49;
- Вертолеты - 81;
- Автомобильная техника - 482;
- Легкие скоростные катера - 3;
- Цистерны из ППМ - 60;
- БПЛА - 7.
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