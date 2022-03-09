Появились данные о потерях противника на 14-й день войны. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в среду, 9 марта.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:

  • Личный состав - более 12 000 человек;
  • Танки - 317;
  • Боевые бронированные машины - 1 070;
  • Артиллерийские системы - 120;
  • РСЗО - 56;
  • Системы ПВО - 28;
  • Самолеты - 49;
  • Вертолеты - 81;
  • Автомобильная техника - 482;
  • Легкие скоростные катера - 3;
  • Цистерны из ППМ - 60;
  • БПЛА - 7.

Генштаб Украины публикует сводку о потерях противника по данным на 9 марта

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