Опубликовано видео, как ВСУ подбили российский БМП ракетой Javelin
Минобороны Украины публикует кадры, на которых российский БМП подбит выпущенной украинскими военными противотанковой ракетой Javelin.
На опубликованных кадрах видно, как ракета попадает точно в цель, которая тут же вспыхивает.
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