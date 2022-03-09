Генштаб ВСУ сообщает, что РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учений для пополнения войск, которые ведут боевые действия на территории Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

"По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины", - говорится в утренней сводке Генштаба.

Также в ВСУ сообщают, что зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва российской армии.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ допустил возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины.

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