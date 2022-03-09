В разведке США считают, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на военные неудачи и жесткие экономические санкции, может пойти на эскалацию и удвоить свои усилия, чтобы добиться разоружения Украины.

Речь об этом шла на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам, сообщает "Голос Америки".

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться разоружения Украины", - заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

При этом, комментируя ядерную угрозу, Хейнс сказала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были обнаружены во время прежних международных кризисов.

"Мы также не наблюдали изменений позиции (Москвы в) ядерной (сфере)… выходящих за пределы того, что мы видели прежде всего в моменты повышенной напряженности", - заявила она.

Мнение о том, что Путин может увеличить свои усилия для победы в войне с Украиной, разделяют также в ЦРУ.

"Я думаю, что Путин сейчас зол и расстроен. Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс также констатировал, что он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

По словам главы Разведуправления Минобороны США генерала Скотта Берриера, по предварительным оценкам, на сегодняшний день число погибших во время вторжения в Украину российских военнослужащих может составлять от 2 000 до 4 000.

Отметим, что Генштаб ВСУ сообщает о потере армией РФ в Украине 12 тысяч человек личного состава.

Минобороны России единственный раз отчиталось о потерях в Украине еще 2 марта, тогда в ведомстве заявили о 498 погибших и 1597 раненых военных.

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