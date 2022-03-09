Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка изучает варианты ограничения доступа России к криптовалютам.

Об этом Виктория Нуланд заявила на выступлении в Сенате во вторник, 8 марта.

По словам Нуланд, сейчас в США изучается этот вопрос, а также проводятся консультации с европейскими союзниками и партнерами.

"Мы могли бы сделать больше вместе, чтобы закрыть этот опасный кран доходов РФ", - заявила она.

Напомним, что аналитики издания The New York Times усмотрели в движении России по пути легализации криптовалют создание финансовых инструментов для обхода американских и европейских санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине легализировали криптовалюту и разбиралась, что это значит.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.