Евросоюз готовит новые санкции против России, которые могут затронуть российские порты и суда, а также военные технологии и физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые из мер могут быть приняты уже во вторник, 8 марта, сообщил источник, попросивший не называть его имени, поскольку обсуждения носят частный характер.

ЕС также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в том числе в отношении криптовалюты, и ограничением того, как ее можно использовать для обхода мер.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.