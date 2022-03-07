Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России "недружественные действия". В перечень вошла в том числе и Украина.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В новый список вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

"Все сделки компаний РФ с фирмами из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией", - объяснили в правительстве РФ.

Напомним, что в прошлый раз Кабинет министров Российской Федерации утверждал список недружественных России стран в мае 2021 года. В него вошли Чешская Республика и США, а Украины тогда в перечне не было.

Позже Путин объяснил, что "украинцы и россияне - это один народ", поэтому признавать Украину недружественной для РФ нельзя.

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