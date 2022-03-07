Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил россиянам "прийти к ним".

"Вы пришли к нам и нашим семьям, мы придем к вам", - говорится в конце поста Данилова, посвященного текущей ситуации на войне.

Также Данилов заявляет, что теперь нет сомнений в том, что российское руководство сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права и совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

"В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень. И это только за один день", - добавил Данилов.

Напомним, в результате обстрелов Харькова за сутки погибли минимум восемь мирных жителей.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.