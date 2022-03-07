В результате обстрелов Харькова за сутки погибли минимум восемь человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"В 19:15 состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития", - сообщили спасатели.

Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, информирует ГСЧС.

"Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий... Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ночью Изюм, Балаклея и Харьков попали под удар.

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