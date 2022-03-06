В воскресенье, 6 марта, обстановка в Харькове, где ранее сбили российский самолет, продолжает оставаться очень напряженной. Как сообщают в Харьковской областной администрации, один из ударов попал в телевышку и в следствие этого в городе прервана трансляция каналов.

Кроме того, в Харькове горит здание областной прокуратуры. Сообщают о продолжении авиаударов, а также о том, что к городу летят российские самолёты. Возможно будут высаживать десант.

Стоит отметить, что российские войска уже не первый день активно бомбят Харьков. Вражеские войска наносят удары в том числе и по жилым домам.

Также сообщалось, что в войска РФ обстреляли Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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