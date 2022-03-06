В воскресенье, 6 марта, российские войска обстреляли научный центр "Харьковского физико-технического института", где находится ядерная установка. Об этом в Facebook сообщает управление СБ Украины в Харьковской области.

"Сегодня российский агрессор совершил обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", - говорится в сообщении.

Известно, что там находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

"Уничтожение ядерной установки и хранилищ может привести к масштабной экологической катастрофе", - говорится в тексте сообщения.

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